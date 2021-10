Logiciel de facturation OFFICE BOX′08

Gestion et suivi des factures, des devis, bulletins de livraison, rappels, liste des articles, comptabilité débiteur, historique, personnalisation des documents, etc.



Avantages

Sans abonnement, ni installation, la puissance de la gestion depuis le monde web. Un ordinateur, Mac ou PC, une connexion, un navigateur internet, et vous gérez en toute sécurité.



Fiable, sûr et évolutif

OFFICE-BOX′08 est une solution de gestion prête à l'emploi, nous pouvons également apporter des spécialisations en fonction de vos besoins métier.